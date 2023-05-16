Американский генерал объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление

Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, считает генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг. Об этом эксперт написал в своей статье для Washington Post.

Зеленский: Украине нужно еще время для контрнаступления

Как отметил Хертлинг, для наступления необходимы большее количество сил, лучшие маневренность и точность действий, более надежные линии снабжения, пишет «Свободная пресса».

«Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках», — заявил генерал-лейтенант.

Эксперт добавил, что контрнаступление ВСУ сопряжено с большими рисками: отправленных вперед военных будет невозможно «отозвать», отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры