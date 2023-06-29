Минобороны РФ заявило об уничтожении двух генералов ВСУ в Краматорске
Два генерала Вооружённых сил Украины (ВСУ), участвовавшие в штабном совещании, были уничтожены в Краматорске (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что удар высокоточным оружием был нанесён 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.
В сообщении говорится, что кроме генералов были ликвидированы «до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наёмников и военных советников».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы уничтожили шесть лодок украинской армии, на которых солдаты ВСУ пытались переправиться через Днепр, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru