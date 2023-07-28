Полковник Макгрегор: ВСУ начали разваливаться под ударами ВС РФ
Вооруженные силы Украины начали распадаться под ударами российских сил. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, ВСУ «начинают таять». Макгрегор считает, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.
«Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», - сказал бывший советник главы Пентагона об украинской армии.
Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru