Полковник Макгрегор: ВСУ начали разваливаться под ударами ВС РФ

Вооруженные силы Украины начали распадаться под ударами российских сил. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Time: Для Зеленского останутся только переговоры после провала наступления ВСУ

По словам эксперта, ВСУ «начинают таять». Макгрегор считает, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

«Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», - сказал бывший советник главы Пентагона об украинской армии.

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры