Российские «Акации» уничтожили позиции ВСУ на запорожском направлении
Группа российских самоходных артиллерийских орудий «Акация» уничтожила артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины на участке фронта на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал командир артиллерийского подразделения в беседе с корреспондентом агентства, российским военным была поставлена задача поразить ствольное орудие.
«Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена», — отметил командир.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой народной республике и Запорожской области.
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