Российская ПВО сбила у Крыма два украинских беспилотника

В сообщении говорится, что инцидент произошёл с 13:10 до 13:20 мск 10 декабря вблизи Крыма.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», - указали в военном ведомстве.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

