Российская ПВО сбила у Крыма два украинских беспилотника

Очередная попытка Вооружённых сил Украины нанести удар по объектам на территории России была пресечена российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл с 13:10 до 13:20 мск 10 декабря вблизи Крыма.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», - указали в военном ведомстве.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороны РФКрымПВО

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