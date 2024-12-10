Российская ПВО сбила у Крыма два украинских беспилотника
Очередная попытка Вооружённых сил Украины нанести удар по объектам на территории России была пресечена российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл с 13:10 до 13:20 мск 10 декабря вблизи Крыма.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», - указали в военном ведомстве.
Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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