Российская подложка провела успешную торпедную стрельбу в Баренцевом море

«Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели», - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

В качестве цели крейсера была многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. Торпедная атака осуществлена на глубине около 100 метров практическим боезапасом, у которого отсутствует боевая часть.

Также в ходе учений подводники отработали маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах.

«После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», - уточняет РИА Новости.

Ранее российские подводники провели в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей специальные учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок. В маневрах приняли участие экипажи атомных подводных лодок, в том числе, четвертого поколения. Испытания проводились на глубине более 500 метров, отмечает РИА ФАН.

