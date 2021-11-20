Российская подложка провела успешную торпедную стрельбу в Баренцевом море
Успешные противолодочные учения прошли в Баренцевом море. Подводные корабли Северного флота отработали практическую торпедную стрельбу, сообщили в субботу.
«Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели», - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
В качестве цели крейсера была многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. Торпедная атака осуществлена на глубине около 100 метров практическим боезапасом, у которого отсутствует боевая часть.
Также в ходе учений подводники отработали маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах.
«После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», - уточняет РИА Новости.
Ранее российские подводники провели в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей специальные учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок. В маневрах приняли участие экипажи атомных подводных лодок, в том числе, четвертого поколения. Испытания проводились на глубине более 500 метров, отмечает РИА ФАН.
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