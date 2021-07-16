Северный флот провел учения по испытанию оружия подлодок
Российские подводники провели в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей специальные учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ России.
В маневрах приняли участие экипажи атомных подводных лодок, в том числе, четвертого поколения. Испытания проводились на глубине более 500 метров, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, в мероприятиях участвовали спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер», сообщает RT.
Как отметили в пресс-службе Северного флота, в районе глубоководных испытаний было зафиксировано присутствие военных кораблей ВМС стран НАТО, «ежедневно в воздухе находилось до десяти самолетов базовой патрульной авиации альянса».
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