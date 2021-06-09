Крейсеры Северного флота РФ вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge

Российские ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на плановые учения в район боевой подготовки Северного флота, сообщает РИА ФАН.

Ударная корабельная группа вышла в акваторию Баренцева моря, где стартовали тактические учения по защите Арктических рубежей России от угроз с морских направлений - 7 июня здесь были развёрнуты три группировки противолодочных кораблей.

На разных этапах учений однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия. Финалом станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что международные военные учения Arctic Challenge Exercise являются провокационными, сообщает RT. В заявлении говорится, что эти манёвры не способствуют укреплению доверия в Европе.

