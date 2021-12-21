Российская подлодка успешно поразила береговую цель ракетой из Японского моря

Дизель-электрическая подлодка Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» поразила крылатой ракетой «Калибр» расположенную на удалении 1 тыс. километров береговую цель. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

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«Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения», — приводит сообщение ТАСС.

Ракета в расчетное время поразила мишень на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспытанияРакетаПодлодка
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