Тихоокеанский флот России получит четыре атомных подлодки
Подводные силы Тихоокеанского флота РФ в ближайшие годы усилят подводными крейсерами проекта 955 «Борей-А», а также атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М». Об этом заявил начальник штаба командования сил контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Согласно плану вооружения в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок - два "Борея" и два "Ясеня"», — цитирует контр-адмирала «Интерфакс».
Наварский подчеркнул, что строительство судов почти завершено, некоторые из них уже принимают участие в ходовых испытаниях.
Тихоокеанский флот получит обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А» —носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Кроме того, для флота строятся многоцелевые атомные подлодки «Новосибирск» и «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», пишет Газета.ру.
Между тем Минобороны РФ решило усилить защиту и расширить инфраструктуру главной базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке, сообщают Известия. Планируется в том числе усовершенствование системы защиты базы от диверсантов.
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