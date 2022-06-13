Минобороны показало брошенное украинскими военными западное оружие

Кроме того, украинские военные оставляют противотанковые мины немецкого производства, автоматические гранатометы УАГ-40.

«Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета "Браунинг" M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибром 84 миллиметра "Карл Густав", такого мы еще не видели», — рассказал начальник склада трофейного вооружения Максим.

Ранее телеканал «360» обнародовал кадры работы российских военных в Донецкой народной республике. В частности, журналистам показали последствия обстрелов со стороны украинских силовиков в одном из сел ДНР.

