Минобороны показало брошенное украинскими военными западное оружие
Минобороны показало западное оружие, которое бросают при отступлении украинские силовики. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
Как отмечают российские военнослужащие, чаще всего трофейными становятся американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и шведские NLAW, которые противник оставляет из-за их громоздкости.
Кроме того, украинские военные оставляют противотанковые мины немецкого производства, автоматические гранатометы УАГ-40.
«Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета "Браунинг" M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибром 84 миллиметра "Карл Густав", такого мы еще не видели», — рассказал начальник склада трофейного вооружения Максим.
Ранее телеканал «360» обнародовал кадры работы российских военных в Донецкой народной республике. В частности, журналистам показали последствия обстрелов со стороны украинских силовиков в одном из сел ДНР.
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