Российская армия уничтожила учебный центр ВСУ под Житомиром
Российские Вооруженные силы уничтожили учебный центр украинской армии в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что ВС РФ нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные военные, в районе Новограда-Волынского.
«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Парасковиевка Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.
Также российская армия поразила 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
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