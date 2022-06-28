Российская армия уничтожила склады с иностранным оружием в Кременчуге
Российские войска нанесли удар по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившими из США и Европы, в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает Минобороны.
Вооруженные силы РФ атаковали объект в районе Кременчугского завода дорожных машин 27 июня. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования, пишет «Свободная пресса».
«В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены», — рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Из-за детонации боеприпасов возник пожар в неработающем торговом центре, расположенном рядом с территорией завода, отмечает Ura.ru.
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