Зампостпреда РФ при ООН сравнил ракетный удар в Кременчуге с «провокацией в Буче»

Ранее сообщалось, что в торговый центр сети «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области попала ракета. Погибли не менее 10 человек.

По словам Полянского, в этой ситуации «много несостыковок, выглядит как провокация в Буче».

После ухода российских войск из украинской Бучи в интернете появились видео и фото с погибшими мирными жителями на улицах. В РФ назвали это постановкой.

