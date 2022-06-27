Зампостпреда РФ при ООН сравнил ракетный удар в Кременчуге с «провокацией в Буче»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил ситуацию с торговым центром в Кременчуге с «провокацией в Буче». Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что в торговый центр сети «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области попала ракета. Погибли не менее 10 человек.

По словам Полянского, в этой ситуации «много несостыковок, выглядит как провокация в Буче».

После ухода российских войск из украинской Бучи в интернете появились видео и фото с погибшими мирными жителями на улицах. В РФ назвали это постановкой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООН
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