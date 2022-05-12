Минобороны: Под Одессой уничтожена станция наведения ЗРК С-300
Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили высокоточными ракетами воздушного базирования два склада боеприпасов в районе Новгорода-Северского (Черниговская область), четыре украинских пункта управления и 34 района сосредоточения живой силы и техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснопавловки в Харьковской области.
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ», — добавил Конашенков.
Также российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за сутки, удары по аппаратам нанесли в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, военным удалось сбить украинский беспилотник «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, пишет RT.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по 93 военным объектам противника, поразив в том числе три склада боеприпасов и два пункта управления, напоминает «Свободная пресса».
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