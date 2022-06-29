Российская армия уничтожила базу подготовки наемников под Николаевом

Российская армия также уничтожила четыре пункта управления украинских войск, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2». Удары были нанесены высокоточным оружием.

«Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области», — добавил представитель военного ведомства.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по украинской базе горючего в районе Кульбакино под Николаевом, двум взводам реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинова и Александрово-Калиновска, двум артиллерийским взводам в районе Авдеевки.

