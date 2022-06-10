Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр

Также в районе Харькова были уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники противника.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой Народной Республики и Лоскутовки Луганской Народной Республики», — добавил представитель военного ведомства.

