Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинскую авиатехнику на военном аэродроме Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также в районе Харькова были уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники противника.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой Народной Республики и Лоскутовки Луганской Народной Республики», — добавил представитель военного ведомства.

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ФОТО: Минобороны РФ
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