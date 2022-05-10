Российская армия сбила украинский Су-25 под Харьковом

Вооруженные силы РФ вечером 9 мая сбили украинский самолет Су-25 в районе Новой Дмитровки в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Силы ЛНР вышли на административную границу республики

За ночь российская авиация поразила 16 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области», — добавил представитель военного ведомства.

Также в течение ночи российские средства ПВО уничтожили три беспилотника противника в Донецкой народной республике и в районе Одессы, перехватили украинскую ракету «Точка-У» и снаряд системы залпового огня «Смерч» над Харцызском в ДНР и сбили два снаряда «Смерча» сбиты в Харьковской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры