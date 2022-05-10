Российская армия сбила украинский Су-25 под Харьковом
Вооруженные силы РФ вечером 9 мая сбили украинский самолет Су-25 в районе Новой Дмитровки в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
За ночь российская авиация поразила 16 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники.
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области», — добавил представитель военного ведомства.
Также в течение ночи российские средства ПВО уничтожили три беспилотника противника в Донецкой народной республике и в районе Одессы, перехватили украинскую ракету «Точка-У» и снаряд системы залпового огня «Смерч» над Харцызском в ДНР и сбили два снаряда «Смерча» сбиты в Харьковской области.
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