Российская армия сбила украинский Су-25 под Харьковом

За ночь российская авиация поразила 16 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области», — добавил представитель военного ведомства.

Также в течение ночи российские средства ПВО уничтожили три беспилотника противника в Донецкой народной республике и в районе Одессы, перехватили украинскую ракету «Точка-У» и снаряд системы залпового огня «Смерч» над Харцызском в ДНР и сбили два снаряда «Смерча» сбиты в Харьковской области.

