Минобороны: Украинская группировка в районе Горского и Золотого полностью блокирована
Группировка украинских войск в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя военного ведомства, в окружении оказались четыре батальона ВСУ: 3-й механизированный 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный 57-й мотопехотной бригады, 70-й 101-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в котел попали бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, иностранные бойцы и участники нацформирований.
«Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация), до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», — подчеркнул Конашенков.
По данным Минобороны, за последние сутки в этом районе сдался в плен 41 украинский военнослужащий. Пленные сообщили, что группировка истощена, в подразделениях осталось менее 40% личного состава, а снабжение материальными средствами полностью прекращено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17
- В Кремле отреагировали на возможность национализации участка «Северного потока-2» в ФРГ
- Российская армия сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников
- СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»
- Минобороны: Украинская группировка в районе Горского и Золотого полностью блокирована
- В Госдуме предложили переименовать День окончания Второй мировой в День Победы над Японией
- В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»
- В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа
- Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru