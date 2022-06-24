Минобороны: Украинская группировка в районе Горского и Золотого полностью блокирована

По словам представителя военного ведомства, в окружении оказались четыре батальона ВСУ: 3-й механизированный 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный 57-й мотопехотной бригады, 70-й 101-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в котел попали бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, иностранные бойцы и участники нацформирований.

«Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация), до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», — подчеркнул Конашенков.

По данным Минобороны, за последние сутки в этом районе сдался в плен 41 украинский военнослужащий. Пленные сообщили, что группировка истощена, в подразделениях осталось менее 40% личного состава, а снабжение материальными средствами полностью прекращено.

