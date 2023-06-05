Российская армия пресекла попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-донецком направлении

В сообщении говорится, что противник к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции, понеся при этом значительные потери. Уточняется, что 31 мехбригада ВСУ потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков и 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». В плен были взяты пять украинских солдат.

Также украинская армия предприняла новые попытки атаковать в районах совхоза «Октябрь« и населённого пункта Новодонецкое, в бой были брошены до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками.

«Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», - заключили в российском военном ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении утром 5 июня возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».