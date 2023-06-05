Комбат ДНР заявил, что в регионе были замечены танки Leopard

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что в регионе были замечены танки Leopard.

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По его словам, до 30 единиц указанной бронетехники были зафиксированы в районе населённого пункта Новодонецкое.

«Как я и предполагал... почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы», - написал он.

Ранее в Минобороны заявили о срыве крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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