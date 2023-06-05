Комбат ДНР заявил, что в регионе были замечены танки Leopard
5 июня 202315:19
Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале заявил, что в регионе были замечены танки Leopard.
По его словам, до 30 единиц указанной бронетехники были зафиксированы в районе населённого пункта Новодонецкое.
«Как я и предполагал... почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы», - написал он.
Ранее в Минобороны заявили о срыве крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом
- СМИ: Фигуристу Костомарову проведут протезирование через один-два месяца
- «Как Путин в 1999 году». Пригожин начал политическую кампанию
- СМИ: Офис Зеленского планирует убрать Кличко с поста мэра Киева
- Умер актер Торхов, сыгравший в сериалах «След» и «Законы улиц»
- Комбат ДНР заявил, что в регионе были замечены танки Leopard
- Съемки четвертой части «Последнего богатыря» начнутся летом
- Экс-министр экономики России спрогнозировал курс доллара на текущий год
- Эксперты рассказали, как продавцы обманывают покупателей
- СМИ: Татьяну Тарасову госпитализировали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru