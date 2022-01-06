Российская армия получит первые ЗРК «Гибка-С» в 2022 году

Минобороны России заявило, что в 2022 году на вооружение российской армии впервые поступят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Гибка-С», сррбщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что в оснащение ЗРК входят средства разведки, а также автоматизированная система управления, которая входит в единую систему управления тактического звена, что позволяет «вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнём в режиме реального времени».

«Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами «Игла», «Игла-С» или «Верба» и установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М», - отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что ЗРК «Гибка-С» способен противостоять самолётам, вертолётам, беспилотникам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия «в любое время суток и в условиях ограниченной видимости».

Ранее президент РФ Владимир Пути назвал системы ПВО концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» самыми надёжными в мире.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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