Минобороны РФ приоткрыло завесу над новым ЗРК С-550
В России полным ходом идут работы над новейшей зенитной ракетной системой С-550. Информацию об этом распространило министерство обороны, комментируя серию военных совещаний, которую провёл на прошлой неделе в Сочи президент РФ Владимир Путин.
В оборонном ведомстве отметили, что глава государства и главнокомандующий сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550». Никаких технических характеристик новой системы не раскрывается.
Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей». По оценке ряда экспертов, это одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире.
На сегодня новый российский комплекс имеет возможность поражать любые существующие, а также разрабатываемые средства нападения на любой высоте и скорости.
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