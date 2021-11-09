Минобороны РФ приоткрыло завесу над новым ЗРК С-550

В России полным ходом идут работы над новейшей зенитной ракетной системой С-550. Информацию об этом распространило министерство обороны, комментируя серию военных совещаний, которую провёл на прошлой неделе в Сочи президент РФ Владимир Путин.

В оборонном ведомстве отметили, что глава государства и главнокомандующий сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550». Никаких технических характеристик новой системы не раскрывается.

«Бьёт за горизонт». Военный эксперт описал преимущества С-500

Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей». По оценке ряда экспертов, это одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире.

На сегодня новый российский комплекс имеет возможность поражать любые существующие, а также разрабатываемые средства нападения на любой высоте и скорости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РакетыМинобороныС-500
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры