Путин назвал системы ПВО от «Алмаз-Антей» самыми надёжными в мире
Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным конструктором концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече глава государства отметил, что продукция компании, а именно системы противовоздушной обороны (ПВО), известна всему миру и «не нуждается в дополнительной рекламе».
«Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение - системы ПВО. Это общепризнанный факт», - подчеркнул российский лидер.
Созинов, в свою очередь, добавил, что технологии, которые были развиты под военную продукцию, оказались востребованы и под гражданскую продукцию, поэтому концерн продолжает развивать не только сборочные производства, но и технологические решения.
Ранее эксперты назвали поставку в войска первых образцов зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» важнейшим событием в сфере перевооружения российской армии в 2021 году, сообщает RT.
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