Путин назвал системы ПВО от «Алмаз-Антей» самыми надёжными в мире

На встрече глава государства отметил, что продукция компании, а именно системы противовоздушной обороны (ПВО), известна всему миру и «не нуждается в дополнительной рекламе».

«Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение - системы ПВО. Это общепризнанный факт», - подчеркнул российский лидер.

Созинов, в свою очередь, добавил, что технологии, которые были развиты под военную продукцию, оказались востребованы и под гражданскую продукцию, поэтому концерн продолжает развивать не только сборочные производства, но и технологические решения.

Ранее эксперты назвали поставку в войска первых образцов зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» важнейшим событием в сфере перевооружения российской армии в 2021 году, сообщает RT.

