Российская армия получит на вооружение новые тепловизоры «Взгляд»

На предприятии отметили, что прибор позволяет видеть дорогу в тумане, ночью или когда лобовое стекло закрыто броней, а также обнаруживать объекты на большой дальности.

В «Ростехе» уточнили, что тепловизоры собирали из российских комплектующих. Система включает монитор наблюдения и тепловизионную камеру, легко устанавливаемые на любое транспортное средство.

Ранее российские войска получили партию роботов «Депеша» на гусеничном шасси. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

