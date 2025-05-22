Российская армия получит на вооружение новые тепловизоры «Взгляд»
Российская армия получит на вооружение в ближайшее время новые тепловизоры «Взгляд», прошедшие испытания в условиях, близких к боевым. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
На предприятии отметили, что прибор позволяет видеть дорогу в тумане, ночью или когда лобовое стекло закрыто броней, а также обнаруживать объекты на большой дальности.
В «Ростехе» уточнили, что тепловизоры собирали из российских комплектующих. Система включает монитор наблюдения и тепловизионную камеру, легко устанавливаемые на любое транспортное средство.
Ранее российские войска получили партию роботов «Депеша» на гусеничном шасси. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru