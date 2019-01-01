Российская армия получит лазерное и гиперзвуковое оружие

Министр обороны подчеркнул, что первые образцы подобного оружия уже поставлены на боевое дежурство. По словам Шойгу, современное вооружение, поступающее в распоряжении российской армии, воплощает «самые передовые достижения технической мысли». Ранее Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять потенциал Вооруженных сил России в XXI веке.

Между тем, ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что в мире нет оружия, способного противостоять лазерному комплексу «Пересвет».



