Российская армия получит лазерное и гиперзвуковое оружие
Армия России в ближайшее время получит гиперзвуковое и лазерное оружие. Как пишет РИА ФАН, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, с 2013 года оснащенность российской армии инновационным вооружением возросла в 3,8 раза. К началу 2019-го этот показатель составил 64%.
Министр обороны подчеркнул, что первые образцы подобного оружия уже поставлены на боевое дежурство. По словам Шойгу, современное вооружение, поступающее в распоряжении российской армии, воплощает «самые передовые достижения технической мысли». Ранее Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять потенциал Вооруженных сил России в XXI веке.
Между тем, ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что в мире нет оружия, способного противостоять лазерному комплексу «Пересвет».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Группировка «Ленинград» выступит на «НАШЕСТВИИ 2019» раньше официального открытия
- Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
- Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
- Первые 10 минут парковки хотят сделать бесплатными
- Песков: «Прямая линия» с Путиным пройдет в классическом формате