Путин назвал главное оружие XXI века
Разработка лазерного оружия в срок крайне важна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в Сочи, сообщает РИА Новости.
По его словам, именно этот вид вооружения станет определяющим потенциал армии в XXI веке.
«Именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — заявил российский лидер.
Также Путин отметил, что боевые лазерные комплексы уже созданы на практике, и это произошло своевременно, отмечает «Свободная пресса». Он предложил рассмотреть вопрос проведения практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», отмечает Ura.ru.
Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что в мире нет оружия, способного противостоять лазерному комплексу «Пересвет».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией