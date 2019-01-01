Армия и флот

Путин назвал главное оружие XXI века

17 мая15:47

Разработка лазерного оружия в срок крайне важна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в Сочи, сообщает РИА Новости.

По его словам, именно этот вид вооружения станет определяющим потенциал армии в XXI веке.

«Именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — заявил российский лидер.

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Также Путин отметил, что боевые лазерные комплексы уже созданы на практике, и это произошло своевременно, отмечает «Свободная пресса». Он предложил рассмотреть вопрос проведения практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», отмечает Ura.ru.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что в мире нет оружия, способного противостоять лазерному комплексу «Пересвет».

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ФОТО: РИА Новости
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