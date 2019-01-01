Путин назвал главное оружие XXI века

Также Путин отметил, что боевые лазерные комплексы уже созданы на практике, и это произошло своевременно, отмечает «Свободная пресса». Он предложил рассмотреть вопрос проведения практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», отмечает Ura.ru.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что в мире нет оружия, способного противостоять лазерному комплексу «Пересвет».

