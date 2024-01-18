Российская армия получит армейские пауэрбанки на солнечных батареях

Российские разработчики создали армейские мобильные источники энергии на основе солнечных батарей. Они поступят в распоряжение инженерных войск Вооруженных сил России. Задача пауэрбанков — обеспечивать подразделения, работающие в полевых условиях, электроэнергией. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны.

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По сообщению оборонного ведомства, конструкция солнечных батарей, в том числе являющихся частью комплектов, позволяет легко переносить их и снабжать позиции и рубежи электроэнергией.

В министерстве добавили, что приборы позволяют заряжать различные типы аккумуляторов. Они могут работать при воздействии пыли и песка, в соляной туман, в дождь при температуре от -20 до +50 градусов. Кроме того, солнечные панели можно установить под разными углами, что обеспечивает продолжительную выработку электроэнергии.

Отмечается, что пауэрбанки планируют приобрести в рамках гособоронзаказа и оснастить ими части инженерных войск после принятия устройств на снабжение.

Ранее Минобороны в рамках выполнения гособоронзаказа получило первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С».

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