Российская армия получит армейские пауэрбанки на солнечных батареях

По сообщению оборонного ведомства, конструкция солнечных батарей, в том числе являющихся частью комплектов, позволяет легко переносить их и снабжать позиции и рубежи электроэнергией.

В министерстве добавили, что приборы позволяют заряжать различные типы аккумуляторов. Они могут работать при воздействии пыли и песка, в соляной туман, в дождь при температуре от -20 до +50 градусов. Кроме того, солнечные панели можно установить под разными углами, что обеспечивает продолжительную выработку электроэнергии.

Отмечается, что пауэрбанки планируют приобрести в рамках гособоронзаказа и оснастить ими части инженерных войск после принятия устройств на снабжение.

Ранее Минобороны в рамках выполнения гособоронзаказа получило первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С».

