«Ростех»: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства западным гаубицам

Как отметил замглавы госкорпорации, в новом варианте САУ будет увеличена дальность стрельбы.

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — подчеркнул Артяков.

Он добавил, что базовый вариант «Мальвы» прошел государственные испытания.

В конце июля «Ростех» сообщил о госиспытаниях первого в стране самоходного артиллерийского орудия на колесном ходу 2С43 «Мальва», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в госкорпорации, вооружение готовят к поставкам в войска.

