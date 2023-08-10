«Ростех»: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства западным гаубицам

Предприятия госкорпорации «Ростех» создают модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки «Мальва» для противоборства вооружению НАТО. Об этом заявил первый заместитель гендиректора организации Владимир Артяков в интервью РИА Новости.

Путин поручил «Ростеху» увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

Как отметил замглавы госкорпорации, в новом варианте САУ будет увеличена дальность стрельбы.

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — подчеркнул Артяков.

Он добавил, что базовый вариант «Мальвы» прошел государственные испытания.

В конце июля «Ростех» сообщил о госиспытаниях первого в стране самоходного артиллерийского орудия на колесном ходу 2С43 «Мальва», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в госкорпорации, вооружение готовят к поставкам в войска.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеРостех

Горячие новости

Все новости

партнеры