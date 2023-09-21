«Ростех» поставил Минобороны первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
Минобороны в рамках выполнения гособоронзаказа получило первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
«Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов», — отмечается в сообщении.
Так, гаубицы оснастили обновленной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М), в ней улучшили точностные характеристики и добавили возможность отображения электронной карты местности. Заметность «Мсты-С» в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах снижена. Также оружие может поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям.
Кроме того, машины оборудовали модернизированными механизмами системы заряжания, прицельная скорострельность при применении возимого боезапаса составляет до 10 выстрелов в минуту.
Ранее в «Ростехе» анонсировали увеличение выпуска ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», напоминает телеканал «360».
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