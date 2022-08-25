«Новое поколение русских воинов»: Военный эксперт поддержал расширение войск

Армия России нуждается в расширении и хорошей подготовке, что стало очевидно на фоне военного конфликта с Украиной, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность Вооруженных сил (ВС) на 137 тысяч человек. Общий штат ВС теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628.

«Российская армия нуждается в расширении. Здесь чрезвычайные обстоятельства, когда все ведущие страны Запада помогают Украине. Если бы не это, то 100 тысяч человек нашей армии хватило бы, чтобы Украина рухнула. Значит, надо грамотно, осторожно, технично, с соответствующим обучением увеличивать численность армии, в том числе, за счет грамотных младших и средних офицеров. Возможно, прошедших школу спецоперации. В боевых действиях должны участвовать только высокопрофессиональные военные», - считает Прохватилов.