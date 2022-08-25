«Новое поколение русских воинов»: Военный эксперт поддержал расширение войск
Старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал в эфире НСН, что российская нуждается в расширении, реформах и хорошей подготовке на фоне СВО.
Армия России нуждается в расширении и хорошей подготовке, что стало очевидно на фоне военного конфликта с Украиной, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность Вооруженных сил (ВС) на 137 тысяч человек. Общий штат ВС теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628.
«Российская армия нуждается в расширении. Здесь чрезвычайные обстоятельства, когда все ведущие страны Запада помогают Украине. Если бы не это, то 100 тысяч человек нашей армии хватило бы, чтобы Украина рухнула. Значит, надо грамотно, осторожно, технично, с соответствующим обучением увеличивать численность армии, в том числе, за счет грамотных младших и средних офицеров. Возможно, прошедших школу спецоперации. В боевых действиях должны участвовать только высокопрофессиональные военные», - считает Прохватилов.
По мнению эксперта, Россия должна начать воспитывать «новое поколение русских воинов», для чего потребуются реформы, в том числе образовательные.
«Нужны и новые военные кафедры, которые сократили. Теперь даже профессиональных хирургов, которые закончили медицинский университет, где нет военной кафедры, приглашают подписать контракты просто санитарами. Это ненормально. Нужны серьезные реформы. Надо дать свободу военным, в том числе генералу Суровикину, чтобы он принял участие в этой кадровой работе. Надо воспитывать новое поколение русских воинов, умных, которые умеют обыграть врага», - заявил старший научный сотрудник Академии военных наук.
По мнению Прохватилова, необходимо дать возможность служить тем, кто этого хочет. На вопрос, удастся ли набрать в нынешних условиях более 100 тысяч новых штатных военных, он засомневается.
«Не знаю», - сказал он, отметив, что для этого необходимо создать нужные условия. «Нужно грамотно работать с молодыми людьми, предлагать им реальные условия, не врать, честность необходима в первую очередь. Тем, кто хочет служить, надо дать такую возможность и честно объяснить, как все будет. Сейчас такие условия вообще не созданы. Поэтому дураков надо из военкоматов, из информационных структур Минобороны гнать поганой метлой», - считает военный аналитик.
Численность военнослужащих в вооруженных сил СССР на конец 1991 года составляла 3,7-3,8 млн человек (без гражданских лиц). С 1992 года по 1996 год она сократилась до до 1,7 млн штатных единиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- УЕФА признал Карло Анчелотти лучшим тренером сезона 2021/22
- Литва ужесточила правила досмотра россиян и белорусов на таможне
- В МИД с иронией отреагировали на видео с пьяным сотрудником посольства США в Москве
- Двое россиян серьезно пострадали в ДТП в Абхазии
- В Москве надеются на продолжение совместной работы с США по выполнению ДСНВ-3
- Байден заявил Зеленскому, что США продолжат поддерживать Украину
- Ройзмана отпустили из-под стражи с браслетом контроля
- В Угличе загорелся завод полимеров
- В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
- Путин поручил кабмину пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru