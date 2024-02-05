«Рособоронэкспорт» назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО большой дальности

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО большой давности. Об этом он сказал на выставке World Defense Show 2024, его слова приводит ТАСС.

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Михеев уточнил, что ряд характеристик комплекса кратно превосходят аналоги иностранных производителей. Одним из преимуществ С-400 он назвал способность уничтожать аэродинамические и баллистические цели.

«Как показал опыт специальной военной операции, современные западные системы ПВО практически в ста процентах случаев пропускают баллистические цели», - отметил Михеев.

Ранее СМИ сообщили, что поставленные Украине западные системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной российской ракеты X-22.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:С-400ПВО

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