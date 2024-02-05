«Рособоронэкспорт» назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО большой дальности
5 февраля 202412:15
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО большой давности. Об этом он сказал на выставке World Defense Show 2024, его слова приводит ТАСС.
Михеев уточнил, что ряд характеристик комплекса кратно превосходят аналоги иностранных производителей. Одним из преимуществ С-400 он назвал способность уничтожать аэродинамические и баллистические цели.
«Как показал опыт специальной военной операции, современные западные системы ПВО практически в ста процентах случаев пропускают баллистические цели», - отметил Михеев.
Ранее СМИ сообщили, что поставленные Украине западные системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной российской ракеты X-22.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru