Росгвардия утвердила медаль «Участнику специальной военной операции»

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что официальный геральдический знак был согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ.

В описании медали говорится, что на её лицевой стороне «помещено стилизованное изображение военнослужащего с автоматом на фоне серебристой ленты, сложенной втрое, в виде латинской буквы «Z», а также лавровый венок и надпись «Участнику специальной военной операции». На обороте - эмблема Росгвардии.

Ранее в Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной операции на Украине, сообщают «Невские новости».