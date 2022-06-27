Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Попову

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому старшему лейтенанту Александру Попову было присвоено звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что военнослужащий был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Попов был дважды ранен, однако до последнего руководить бойцами своего подразделения, благодаря чему удалось удержать стратегически важный рубеж в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее Путин заявил, что ко всем участникам специальной операции на Украине нужно относиться как к героям, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияНаградаГерой РоссииУказыВладимир Путин
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