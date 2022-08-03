Росгвардия уничтожила в ЛНР шесть украинских диверсантов

Как отмечается в заявлении, спецназ Росгвардии вступил в бой с диверсионной группой противника. Беспилотники отследили отошедших в лесной массив диверсантов, и армейская артиллерия нанесла удар по выявленным целям.

«После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ», — приводит сообщение РИА Новости.

Спецназовцы также обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс, два гранатомета, около 400 гранат, более 2 кг тротила.

