Росгвардия уничтожила в ЛНР шесть украинских диверсантов
Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в заявлении, спецназ Росгвардии вступил в бой с диверсионной группой противника. Беспилотники отследили отошедших в лесной массив диверсантов, и армейская артиллерия нанесла удар по выявленным целям.
«После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ», — приводит сообщение РИА Новости.
Спецназовцы также обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс, два гранатомета, около 400 гранат, более 2 кг тротила.
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