Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов украинских беспилотников

Росгвардия уничтожила в Луганской народной республике более десяти операторов украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что в результате разведки росгвардейцы зафиксировали координаты 13 операторов беспилотников противника. Операторы были уничтожены огнем артиллерии, пишет RT.

Кроме того, ведомство изъяло на территории ЛНР оружие и боеприпасы, в том числе 14 гранатометов, семь противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Корнет», 50 противотанковых и противопехотных мин, четыре килограмма взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЛНРРосгвардия
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