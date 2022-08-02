Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов украинских беспилотников
Росгвардия уничтожила в Луганской народной республике более десяти операторов украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в результате разведки росгвардейцы зафиксировали координаты 13 операторов беспилотников противника. Операторы были уничтожены огнем артиллерии, пишет RT.
Кроме того, ведомство изъяло на территории ЛНР оружие и боеприпасы, в том числе 14 гранатометов, семь противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Корнет», 50 противотанковых и противопехотных мин, четыре килограмма взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.
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