Росгвардия сбила рядом с ЗАЭС украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолётного типа был сбит рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что БПЛА был сбит с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. При ударе об землю детонации не произошло.

«Бойцы инженерно-саперного подразделения обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА», - добавили в ведомстве.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска не смогут захватить Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияБеспилотникиРосгвардияАЭС

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