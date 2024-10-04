Росгвардия сбила рядом с ЗАЭС украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолётного типа был сбит рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что БПЛА был сбит с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. При ударе об землю детонации не произошло.
«Бойцы инженерно-саперного подразделения обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА», - добавили в ведомстве.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска не смогут захватить Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заслуженный тренер РФ рассказал, что рекорд Гретцки - цель жизни для Овечкина
- Депутат Журавлев: Украина может призвать в армию еще 5 млн человек
- Средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью
- Минобороны Польши: Лишь 300 человек записались в «украинский легион» в стране
- Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц
- Губернатор Смирнов: Российские военные приступили к разминированию Курской области
- СМИ: Офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова
- Росгвардия сбила рядом с ЗАЭС украинский беспилотник
- Двое мирных жителей получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе
- Хинштейн: Творчество музыкантов-иноагентов запрещать не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru