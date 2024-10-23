Росгвардия предотвратила заход диверсантов в один из лесов Курской области

Отмечается, что неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции, было обнаружено при помощи БПЛА. Оно было атаковано после прибытия противника к точке спешивания.

«Удар по ДРГ был нанесён при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее бойцы Росгвардии с помощью комплексного воздействия средст РЭБ и стрелкового оружия сбили на подлёте к Запорожской АЭС беспилотник самолётного типа, сообщает «Свободная пресса».

