Росгвардия предотвратила заход диверсантов в один из лесов Курской области
Заход диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из лесов Курской области был предотвращён спецназом Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции, было обнаружено при помощи БПЛА. Оно было атаковано после прибытия противника к точке спешивания.
«Удар по ДРГ был нанесён при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее бойцы Росгвардии с помощью комплексного воздействия средст РЭБ и стрелкового оружия сбили на подлёте к Запорожской АЭС беспилотник самолётного типа, сообщает «Свободная пресса».
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