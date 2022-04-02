Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области

Росгвардия предотвратила теракт, который готовился в месте выдачи гуманитарной помощи населению в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Разведка ЛНР заявила о подготовке Киевом постановочного теракта

«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области», — цитирует сообщение пресс-службы Газета.ru.

Спецназовцы Росгвардии оцепили участок пункта выдачи гумпомощи и эвакуировали мирных жителей.

«Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса», — рассказали в ведомстве.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида» в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьКиевУкраинаТерактыРосгвардия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры