Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области
Росгвардия предотвратила теракт, который готовился в месте выдачи гуманитарной помощи населению в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области», — цитирует сообщение пресс-службы Газета.ru.
Спецназовцы Росгвардии оцепили участок пункта выдачи гумпомощи и эвакуировали мирных жителей.
«Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса», — рассказали в ведомстве.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида» в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
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