Минобороны РФ заявило о тысяче убитых украинских военных

Министерство обороны России в своём Telegram-канале заявило о нанесении ударов по силам ВСУ в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой народной республики (ДНР).

Минобороны Украины заявило о больших потерях и истощении ВСУ

В сообщении говорится, что высокоточным оружием были поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

«В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в Харьковской области был уничтожен взвод американских гаубиц М-777, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФ
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