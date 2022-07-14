Минобороны РФ заявило о тысяче убитых украинских военных

В сообщении говорится, что высокоточным оружием были поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

«В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в Харьковской области был уничтожен взвод американских гаубиц М-777, сообщает «Свободная пресса».