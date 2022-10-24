Рогозин заявил, что находится «на передовой в Запорожской области»

Он опубликовал свою фотографию в военной форме вблизи боевой техники. «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», - написал он.

Рогозин также написал, что хочет, чтобы «мечта о славянке сбылась». Ранее в начале военных действий на Донбассе в мае 2014 года Рогозин написал твит, в котором мечтал оказаться «в одном окопе с защитниками Славянска».





