Рогозин заявил, что находится «на передовой в Запорожской области»
24 октября 202221:42
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что находится «на передовой в Запорожской области».
Он опубликовал свою фотографию в военной форме вблизи боевой техники. «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», - написал он.
Рогозин также написал, что хочет, чтобы «мечта о славянке сбылась». Ранее в начале военных действий на Донбассе в мае 2014 года Рогозин написал твит, в котором мечтал оказаться «в одном окопе с защитниками Славянска».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- Эксперты МАГАТЭ посетят с инспекцией два объекта на Украине
- Сервисы «Яндекса» готовятся к запуску доставки для «Вкусно - и точка»
- Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
- Три человека погибли при стрельбе в школе США
- Рогозин заявил, что находится «на передовой в Запорожской области»
- В Финляндии зафиксировали неясные сейсмособытия на дне Финского залива
- Авиакомпания выплатит 10 тысяч рублей пассажиру за поломку колеса чемодана
- Семинар о развитии бренда от Роспатента пройдет в Калуге
- Байден назвал вполне законным беспокойство о его возрасте
- Говор: «Вкусно — и точка» не планирует организовывать доставку еды
24 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru