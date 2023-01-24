Рогозин анонсировал испытания минометов с «умными» прицелами в зоне спецоперации
Россия испытает в зоне специальной военной операции минометы, оснащенные «умными» прицелами. Об этом заявил экс-гендиректор «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
Как отметил Рогозин, в минувшем году 120-миллиметровые минометы с «умными» прицелами, разработанными НПО «Автоматика», прошли тесты в районе спецоперации, пишет «Свободная пресса». После оружие было доработано. Изобретение позволяет военным быстрее открывать огонь по противнику, отмечает Газета.ру.
«Минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою», — подчеркнул бывший гендиректор госкорпорации.
По словам Рогозина, массовые закупки «умных» прицелов могут начаться, когда будет подтверждено более оперативное и точное поражение противника с помощью такого оружия.
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