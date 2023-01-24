Рогозин: Три боевых робота «Маркер» прибудут в зону спецоперации

В феврале в зону специальной военной операции доставят три перспективных российских боевых робота «Маркер», сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу «Роскосмоса», руководителя спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

«Сейчас надо иметь в виду, что именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, — такие машины там нужны», — сообщил он.

Также отмечается, что «Царские волки» подготовят группу IT-специалистов, которые станут операторами «Маркера», после чего начнется обкатка на полигоне, а затем машины отправятся к линии фронта.

Ранее на космодроме «Восточный» прошло тестирование «Маркера» в качестве робота-охранника. Данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.

Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

Ранее стало известно, что роботизированная платформа «Маркер» будет доработана под новые задачи, в частности, будет создана версия для выполнения задач спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

