Рогов: жителям Херсона угрожают расправы и пытки со стороны ВСУ
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, не покинувшим город, угрожают расправы и пытки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.
«Я боюсь, что сейчас мы станем свидетелями убийств, похищения людей и страшных дел», - сказал он.
Рогов предположил, что речь будет идти о сотнях людей, которые не захотели эвакуироваться.
Он также добавил, что те, кто по официальной версии, пропадут без вести, скорее всего, будут просто убиты.
Ранее Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные установили контроль над городом Херсон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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