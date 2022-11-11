Рогов: жителям Херсона угрожают расправы и пытки со стороны ВСУ

Киев сообщил о новом обмене пленными Москва считает предвзятым отзыв США у РФ статуса страны с рыночной экономикой Экс-охранник посольства Британии в ФРГ признал вину в шпионаже на РФ Швеция обещает не допустить размещения у себя ядерного оружия при вступлении в НАТО Новая система мониторинга появится на угольных разрезах РФ