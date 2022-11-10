Столтенберг: ситуация вокруг Херсона связана с давлением на Россию
Российские военные покидают Херсон из-за того, что Россия находится под сильным международным давлением. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщают РИА Новости.
«Мы приняли к сведению заявление России об отступлении из Херсона. Мы должны посмотреть, как в ближайшие дни будет развиваться ситуация на земле», - отметил Столтенберг в совместном заявлении с главой правительства Италии Джорджей Мелони.
Он также подчеркнул, что, если Вооруженные силы РФ окончательно оставят город, Украина одержит ещё одну победу.
Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск в Херсонской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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