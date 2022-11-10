Столтенберг: ситуация вокруг Херсона связана с давлением на Россию

Российские военные покидают Херсон из-за того, что Россия находится под сильным международным давлением. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщают РИА Новости.

«Мы приняли к сведению заявление России об отступлении из Херсона. Мы должны посмотреть, как в ближайшие дни будет развиваться ситуация на земле», - отметил Столтенберг в совместном заявлении с главой правительства Италии Джорджей Мелони.

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Он также подчеркнул, что, если Вооруженные силы РФ окончательно оставят город, Украина одержит ещё одну победу.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск в Херсонской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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