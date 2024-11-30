«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе... обрекая на верную гибель», — подчеркнул эксперт.

Город Курахово находится на западе ДНР. Как сообщал советник главы республики Ян Гагин, российская армия находится уже в центре населенного пункта, вскоре город будет полностью окружен.

