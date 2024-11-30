Рогов: Зеленский отказался спасти группировку ВСУ в Курахово
Президент Украины Владимир Зеленский обрек на гибель группировку своих войск в Курахово в Донецкой Народной Республике, приказав ценой больших потерь удерживать город. Об этом рассказал РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе... обрекая на верную гибель», — подчеркнул эксперт.
Город Курахово находится на западе ДНР. Как сообщал советник главы республики Ян Гагин, российская армия находится уже в центре населенного пункта, вскоре город будет полностью окружен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru