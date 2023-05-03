Рогов заявил об ударе по месту подготовки ВСУ в Запорожье

Российские силы ударили по месту подготовки украинских войск в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

СМИ: бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ

«На территории карьера в Шевченковском районе города ... наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — цитирует эксперта РИА Новости.

Как отметил Рогов, в момент удара на месте подготовки находились в том числе иностранные инструкторы, пишет RT.

Накануне Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье прогремело несколько взрывов, напоминает Газета.ру. Как отметил глава пророссийского движения, по предварительным данным, сработала украинская система ПВО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры