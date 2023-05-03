Рогов заявил об ударе по месту подготовки ВСУ в Запорожье
Российские силы ударили по месту подготовки украинских войск в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На территории карьера в Шевченковском районе города ... наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — цитирует эксперта РИА Новости.
Как отметил Рогов, в момент удара на месте подготовки находились в том числе иностранные инструкторы, пишет RT.
Накануне Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье прогремело несколько взрывов, напоминает Газета.ру. Как отметил глава пророссийского движения, по предварительным данным, сработала украинская система ПВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru