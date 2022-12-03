Балицкий: Российские военные удерживают рубежи в Запорожской области

По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, российские военные держат рубежи и готовы идти атаковать, как только будет отдан соответствующий приказ.

Российские «Акации» уничтожили позиции ВСУ на запорожском направлении

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий также подчеркнул, что во всех городах рядом с линией соприкосновения действуют администрации и социальные объекты.

Ранее Балицкий опроверг данные украинских СМИ о заходе ВСУ в город Пологи Запорожской области.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРоссияВоенныеУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры