Балицкий: Российские военные удерживают рубежи в Запорожской области
По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, российские военные держат рубежи и готовы идти атаковать, как только будет отдан соответствующий приказ.
«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий также подчеркнул, что во всех городах рядом с линией соприкосновения действуют администрации и социальные объекты.
Ранее Балицкий опроверг данные украинских СМИ о заходе ВСУ в город Пологи Запорожской области.
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