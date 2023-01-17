Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области
Украинские военные «показательно» готовятся к обороне на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, это говорит о кардинальном изменении ситуации на фронте. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Резко изменился формат их [ВСУ] деятельности, то есть начались работы по созданию фортификационных сооружений, они окапываются, закапываются, то есть готовятся к обороне. Совсем другая ситуация была еще несколько недель назад: мы ждали наступления, и мы подготовились к обороне», — рассказал чиновник.
По словам Рогова, противник потерял большое количество бойцов на соледарском и артемовском направлениях, кроме того, моральный дух ВСУ «упал основательно» после взятия Соледара российскими силами.
Чиновник отметил, что армия России в Запорожской области изменили тактику контрбатарейной борьбы: ВС РФ не ждут обстрела, после которого подавляют огневые позиции ВСУ, а часто работают на опережение, пишет Ura.ru.
Ранее Рогов заявил, что Киев перебросил часть войск с участка линии соприкосновения в Запорожье в район Соледара и Артемовска, напоминает Газета.ру.
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