Рогов заявил о подготовке Киева к форсированию Днепра

Как отметил чиновник, в последнее время Днепр резко обмелел, и «не просто так».

«Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам члена главсовета региональной администрации, Киев искусственно организовал уменьшение стока воды в Днепре путем постепенно перекрытия гидротехнических затворов гидроэлектростанций на плотинах Днепровского каскада в верховьях.

Ранее Рогов заявил, что за минувшие сутки украинские войска активизировали обстрелы в Запорожье, напоминает «Свободная пресса». ВСУ не менее 89 раз открывали огонь по населенным пунктам региона, отмечает телеканал «360».

