Рогов заявил о подготовке Киева к форсированию Днепра
Украинские военные готовятся форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, в последнее время Днепр резко обмелел, и «не просто так».
«Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам члена главсовета региональной администрации, Киев искусственно организовал уменьшение стока воды в Днепре путем постепенно перекрытия гидротехнических затворов гидроэлектростанций на плотинах Днепровского каскада в верховьях.
Ранее Рогов заявил, что за минувшие сутки украинские войска активизировали обстрелы в Запорожье, напоминает «Свободная пресса». ВСУ не менее 89 раз открывали огонь по населенным пунктам региона, отмечает телеканал «360».
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